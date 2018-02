<<< RETOUR La Réunion Positive

Didier Robert salue l’engagement des agents de la Région Didier Robert, a présenté, ce mercredi 07 février, ses voeux aux agents de la Région pour cette année 2018. L’occasion pour le Président de Région de saluer et remercier les équipes des routes particulièrement mobilisées en ce début d’année. Les agents de la DRR ayant dû faire face aux impacts de Berguitta sur les routes et en particulier sur la RN5.

" Les équipes ont travaillé sans relâche avec celles de la municipalité de Cilaos dans des conditions extrêmement difficiles. Je voudrais, comme pour tous ceux qui ont été amenés à intervenir à l’occasion des récentes intempéries de janvier, les remercier très sincèrement en mon nom personnel et celui de l’ensemble des Réunionnais concernés."

Didier Robert, Président de la Région Réunion

Le Président de Région a tenu également à remercier chaleureusement les 2000 agents présents pour leur engagement et leur sérieux au quotidien, dans leursmissions respectives, au service des Réunionnais. Plus de 100 médailles ont été décernées (or, vermeil et argent) aux agents de la collectivité.

Didier Robert a souligné le travail qu’il reste à effectuer dans tous les champs de compétences de la collectivité. La réforme constitutionnelle du Gouvernement aura mécaniquement des effets sur l’action régionale :

"Les orientations qui semblent être posées à ce stade au niveau national sur une nouvelle organisation administrative, sur davantage de compétences et d’autonomie d’action qui seraient laissées aux collectivités locales, en particulier à la Région, sont fondamentales. Dans ce contexte, il est évident que nous aurons à revoir notre fonctionnement."

Didier Robert, Président de la Région Réunion

La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > La Réunion en l’air Evénements climatiques/Cirque de Cilaos / RN5 Un plan d’urgence pour soutenir la population