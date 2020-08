Rubrique sponsorisée Didier Robert rend hommage à Sydney Laverdure

Le président du Conseil Régional a rendu hommage à Sydney Laverdure, l'un des plus grands noms du football réunionnais qui vient de nous quitter.

"Le monde du football local perd l'un de ses plus talentueux représentants. De sa carrière sur le terrain à celle de véritable légende du sport réunionnais, Sydney LAVERDURE, aura marqué les esprits, par son talent et sa personnalité. Véritable icône du ballon rond, il a inspiré des générations de gardiens de but, à travers des exploits sportifs de haut niveau. "Le gardien volant" nous laisse aujourd'hui l'image d'un homme honnête et respectueux des valeurs que nous devons continuer à transmettre à nos jeunes. Je présente en mon nom et en celui du Conseil Régional, mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont côtoyé."



Didier ROBERT

Président du Conseil Régional