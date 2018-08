<<< RETOUR La Réunion Positive

Didier Robert rencontre les bacheliers 2018

Didier ROBERT, Président de la Région a rencontré ce lundi 27 août, en présence du Recteur, Vêlayoudom MARIMOUTOU et du Président de l’Université, Frédéric MIRANVILLE, les bacheliers de l’année 2018 au Musée Stella Matutina. Pour cette séquence, le Président a souhaité rencontrer les lauréats méritants de par leurs situations particulières (situation personnelle, familiale particulière, problèmes de santé ou encore les lycéens porteurs de handicap) ou encore les lycéens ayant fait preuve d’une implication exemplaire afin de les féliciter personnellement pour leur détermination, leur courage et leur réussite à cet examen capital pour la poursuite de leurs parcours d’études.



Plus de 60 jeunes diplômés du baccalauréat général, technologique et professionnel étaient présents et se sont vus remettre une attestation de félicitations du Président.



Ce moment d’échange a été l’occasion pour le Président de Région de rappeler l’accompagnement engagé en faveur de la jeunesse. En effet, la collectivité accompagne les lycéens réunionnais durant leur scolarité et continue à les accompagner durant leurs parcours

d’études.



Des dispositifs concrets et volontaristes tels que le POP, les bourses régionales ou encore la continuité territoriale leur garantissent de bonnes conditions de réussite et des perspectives d’insertion professionnelle, quel que soit leurs choix d’études, à La Réunion, en Métropole ou à l’étranger.



Par ailleurs, la Région continue à adapter la carte de formations de l’île en fonction des besoins identifiés par le monde économique local et ouvrir ainsi de nouvelles sections adaptées aux évolutions (numérique, développement durable…).



LES NOUVELLES FORMATIONS - RENTRÉE 2018/2019



> 12 nouvelles formations professionnelles initiales :



La collectivité arrête chaque année la carte des formations professionnelles initiales en concertation étroite avec le monde économique local afin que celles-ci répondent au mieux aux besoins des entreprises réunionnaises.



Depuis la mise en oeuvre du transfert de compétences de l’État vers les régions en matière de carte des formations professionnelles en 2015, ce sont 2023 places qui ont été ouvertes sur la durée des cycles de formation, tous niveaux confondus. La Région Réunion a accordé une attention particulière au post-bac en favorisant l’ouverture de 15 BTS depuis 2015, permettant ainsi la création de 496 places pour les jeunes Réunionnais désireux de poursuivre un cursus dans l’enseignement supérieur.



Pour cette rentrée 2018, 12 nouvelles formations professionnelles initiales sous statut scolaire ont été ouvertes et 400 places ont été crées, réparties dans 9 établissements publics:



Micro Région Est :

- CAP Employé de commerce multi-spécialités : lycée professionnel Patu de Rosemont

- Bac Pro Commerce avec une coloration « Bricolage, jardinage et décoration » : lycée professionnel Jean Perrin

- Bac Pro Technicien constructeur bois : lycée professionnel Patu de Rosemont



Micro Région Nord :

- Mention Complémentaire (MC) Technicien en Énergies renouvelables option B Énergies Thermiques : lycée professionnel de l’Horizon

- Bac Pro Plastiques et composites : lycée professionnel Amiral Lacaze

- Bac Pro Métiers de la mode – vêtements : lycée professionnel Isnelle Amelin



Micro Région Ouest :

- BTS Technico-commercial. : lycée polyvalent Jean Hinglo



Micro Région Sud :

- CAP Vendeur Magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles : lycée professionnel François de Mahy

- Mention Complémentaire (MC) Vendeur-conseil en produits techniques pour l’habitat : lycée professionnel François de Mahy

- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social : lycée polyvalent Pierre Lagourgue

-BTS Design Graphique option B communication et médias numériques : lycée général et technologique Ambroise Vollard

- BTS Management des unités commerciales: lycée professionnel François de Mahy



> 19 nouvelles formations en apprentissage



L’apprentissage est une véritable passerelle vers l’emploi pour les jeunes réunionnais. Cette voie de formation permet à la jeunesse d’acquérir de réelles compétences au sein des entreprises réunionnaises et de bénéficier d’une expérience professionnelle précieuse pour l’avenir et ce, quelle que soit la filière choisie.



LES CHIFFRES

➜ 19 nouvelles sections proposées en 2018

➜ + de 250 formations financées par la Région

➜ 12 CFA agréés

➜ 4 646 apprentis en 2017

➜ + de 100 M€ consacrés à la formation et à l’apprentissage chaque année par la Région



À ce jour, plus de 250 formations du CAP au Master sont proposées par les Centres de Formation des Apprentis (CFA) de l’île et 19 nouvelles formations en alternance ont été ouvertes pour cette nouvelle rentrée, en adéquation avec le monde économique (voir tableau ci dessous).

