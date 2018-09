Didier Robert réaffirme son soutien à Jean-Luc Poudroux

A quelques jours du premier tour des législatives partielles qui se tiendront dans la 7ème circonscription, le Président d’Objectif Réunion réaffirme son adhésion au projet porté par Jean-Luc Poudroux et Graziella Vergoz.

"J’apporte mon soutien plein et entier à Jean-Luc Poudroux. Son expérience sur la scène politique locale n’est plus à démontrer. Son savoir-faire et son sérieux en font le seul candidat aujourd’hui capable de mener à bien les projets dans l’intérêt des réunionnaises et des réunionnais. Les enjeux pour le développement économique et social de notre île n’ont jamais été aussi décisifs qu’aujourd’hui.

Jean-Luc Poudroux sera, j’en suis certain, au niveau national un défenseur de nos spécificités locales qui permettent un développement harmonieux de notre Ile (aides économiques aux entreprises, allocation logement, soutien au pouvoir d’achat…). Il est le plus à même d'accompagner l’ensemble des projets régionaux et s’inscrit dans une démarche de modernité dont La Réunion a besoin dès maintenant.



Agir, Bâtir et Construire, voilà 3 actions que nous partageons au sein d'Objectif Réunion aux côtés de Jean-Luc Poudroux.



Didier Robert