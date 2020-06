A la Une .

Didier Robert pourrait prendre sa revanche à la CINOR: découvrez la composition du futur conseil

La lutte de pouvoir se joue aussi au sein des interco depuis l'année 2014. Avec des compétences peu connues du grand public, elles siphonnent néanmoins petit à petit les prérogatives des mairies. Dans le nord de l'île, les villes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne constituent la Cinor. 64 élus vont siéger dans un conseil qui, au niveau des visages connus, va être modifié à la marge puisque les maires de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne ont été reconduits par leurs électeurs respectifs. Mais l'enjeu est ailleurs.



Comme en 2014 où la question de la présidence tournante de l'intercommunalité avait été remise en cause par Saint-Denis faisant de Gérald Maillot le président de la Cinor pour toute la durée du mandat, l'année 2020 propose un scénario qui promet tout autant. En additionnant les voix des élus qui pourraient se ranger à ses côtés (Maillot avec 4 élus) et Alexandre Laï-Kane-Cheong (2 élus), Ericka Bareigts disposerait de 32 sièges. Mais en face, le jeu des affinités pourraient faire se retrouver Didier Robert (6 sièges), Richard Nirlo (15), Maurice Gironcel (10) et Daniel Alamélou (1). Ce qui donnerait également 32 sièges à un second groupe, encore théorique à cette heure. Reste à connaître le comportement d'électrons libres... Le conseil d'installation des élus communautaires de la Cinor s'annonce d'ores et déjà prometteur avec une lutte de leadership qui se profile.

Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 29 Juin 2020 à 15:18 | Lu 1922 fois