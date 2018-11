Didier Robert marque son plein soutien aux services des routes à pied d’œuvre

"Depuis le début de la manifestation des gilets jaunes, les agents de la Région, des services des routes (DRR), sont à pied d’oeuvre sur les axes majeurs de l’île essentiellement les routes nationales qui relèvent des compétences de la Région. Les agents assurent des opérations malgré les conditions très compliquées sur le terrain afin de permettre les meilleures conditions de circulation possibles des personnes et des biens, celle des usagers comme des services d’urgences (police, ambulanciers, infirmiers.. ) sur les principales 4 voies de l’île . Les conditions de travail des agents se font évidemment en prenant en compte des actions des Gilets jaunes avec des interventions souvent à risques.



Je tiens à saluer l’ensemble des équipes au travail et leur assurer de mon soutien particulier compte tenu des conditions difficiles auxquelles elles sont parfois exposées.



Dans ces circonstances particulières, j’en appelle à la mobilisation de tous les acteurs publics : Région ( pour les routes nationales) Département (routes départementales) Communes et Epci (routes communales et ramassage des véhicules incendiés notamment ).

Cette collaboration est importante chacun dans ses champs de compétences respectifs afin de rétablir une situation acceptable de circulation partout dans l’île".



Didier ROBERT

Président de la Région