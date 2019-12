Didier Robert interpelle le Gouvernement sur les inégalités d’accès aux aides à la presse

Les directions du Quotidien et du JIR alertent, depuis plusieurs mois les pouvoirs publics sur leur situation économique et sur la nécessité d’un soutien pour sauvegarder le pluralisme de la presse et des opinions, ainsi que l’activité et des emplois.Le Président de Région, Didier Robert a alerté le Gouvernement à deux reprises (courriers adressés à la Ministre des outre-mer et au Premier Ministre le 19 aout 2019 et le 2 décembre 2019). Le Président déplore l’exclusion de la presse réunionnaise de tous les dispositifs d’aides nationales dont bénéficient par ailleurs certains titres au niveau de la métropole.Une mission d’inspection générale a été diligentée par le Gouvernement il y a quelques mois afin de mieux se rendre compte de la situation locale. Les conclusions de cette mission n’ont, à ce jour pas été rendues publiques. La menace est cependant bien réelle pour ces entreprises locales avec des conséquences en terme d’emplois qui pourraient être dramatiques.Une situation d’autant plus incompréhensible que les médias de la presse régionale métropolitaine bénéficient d’un soutien à hauteur de 47 millions d’euros au titre de subvention directe.Le Président de la Région insiste auprès du Gouvernement sur le fait que la situation économique du Quotidien et du JIR nécessite la mise en place de mesures urgentes.En l’absence d’actions concrètes de l’État à ce jour, le Quotidien et le JIR ont adressé une demande de subvention à la Collectivité régionale. Ce débat sera nécessairement posé et partagé.