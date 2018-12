Courrier des lecteurs Didier Robert inspire Ratenon

Nous vivons un moment historique. Il était important de signaler le geste hardis du député Ratenon qui au delà des clivages partisans a décidé de s’aligner sur la proposition du Président de Région Didier Robert et a décidé de démissionner de son mandat de conseiller municipal. L’acte courageux du Président est donc suivi d’effets.



Cette révolution dans le paysage politique réunionnais sonne le glas d’une époque révolue. L’opacité et les manœuvres d’arrière cuisine à la Réunion montrent que nos élus cumulards ont du soucis à se faire.





Même si il conserve son mandat le plus rémunéré au détriment de sa casquette de conseiller municipal, ce qui tranche un peu avec son image de soit disant élu de proximité, le député Ratenon a courageusement rejoint la position de Didier Robert. Il est indispensable que cette initiative du Président de Région soit le plus largement possible suivi et Monsieur Ratenon vient de lui confirmer son statut qui n’était plus à démontrer de chef de fil de la politique de l’île.



Le message de détresse de nos compatriotes réunionnais je l’espère sera entendu le plus généralement possible pas l’intégralité de la classe politique de la Réunion.



Gageons que le principe, un homme un mandat soit largement entendu et que monsieur Ratenon ne soit que le premier d’une longue liste à arrêter avec les abus et le cumul qui exaspère la majorité de la population Réunionnaise. La moralisation de la vie politique doit maintenant passée des mots aux actes.



