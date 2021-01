A la Une ... Didier Robert félicite Yves Ethève pour sa réélection

Le président du Conseil régional félicite Yves Ethève qui peut s'enorgueillir d'une dixième élection à la présidence de la Ligue de football. Par LG - Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 à 18:54 | Lu 301 fois





La saison sportive 2020 a été fortement impactée par le contexte sanitaire. J’espère que celle de 2021 sera meilleure.



