Didier Robert et les élus de la Commission Permanente saluent l’action du Père PEDRO

Coopération régionale / Éducation-Formation



Le Président de la Région Réunion, Didier ROBERT a reçu, ce mardi 12 novembre en amont de la Commission Permanente, le père PEDRO.



Une occasion pour le fondateur d’Akamasoa, (la “Cité de l’Amitié”) de présenter aux élus l’action et les projets de l’association pour permettre de donner accès à l’éducation à des enfants de Madagascar. Mais aussi, de faire un point sur le soutien de la Région dans le domaine de l’éducation et la formation des jeunes.



« Grâce à un combat mené depuis 30 ans, beaucoup de jeunes ont pu être scolarisé, avoir un toit, du travail... et la foi, l’espoir d’une vie meilleure... » a précisé le Père PEDRO.



À cette occasion, le Président Didier ROBERT a remis la médaille d’honneur de la Région Réunion au Père PEDRO. Une reconnaissance régionale et une marque d’engagement confirmée de la part de la collectivité en faveur de la coopération régionale avec les îles voisines.