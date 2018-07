<<< RETOUR La Réunion Positive

Didier Robert engage avec Edouard Philippe un contrat de confiance : Le modèle Réunionnais Signature du contrat de confiance entre Edouard Philippe, Premier Ministre et Didier Robert, Président de la Région

Le Président de la Région Réunion, Didier Robert a signé à Paris avec le Premier Ministre Edouard Philippe et en présence du préfet de Région Amaury de Saint-Quentin le Contrat de confiance. Cette contractualisation initiée par le gouvernement ouvre une nouvelle ère dans les relations Etat/Collectivités.



Ce contrat de confiance s’inscrit dans les objectifs de la France de contribuer à la réduction de 3 points de dépenses publiques dans le PIB ainsi qu’une diminution de la dette publique de 5 points à l’horizon 2022. Rappelons que lors de son assemblée plénière du 22 juin dernier, le conseil Régional à l’unanimité de ses membres a donné mandat au Président Didier ROBERT pour signer la contractualisation financière entre l’Etat et la Région Réunion.



Pour Didier Robert, cette signature est d’abord une marque forte de la participation et de l’ engagement de la Région qu’il préside à l’effort national pour la réduction des dépenses publiques. Une démarche qui renforce logiquement la dynamique engagée par la collectivité régionale pour réaffirmer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Evaluation des politiques publiques, certification des comptes, application de la loi sapin 2, … autant de mesures qui démontrent la transparence mais surtout les leviers pour garantir une bonne gestion des finances publiques.



" Je suis naturellement extrêmement heureux de cette étape qui nous réunit aujourd’hui avec le Premier Ministre Edouard Philippe : la signature du contrat de confiance dir contrat de Cahors. Je veux redire que c’est une démarche volontaire de nous inscrivons dans la cohérence des politiques publiques. Je plaide pour « l’alignement des planètes » afin que nous partagions une même vision pour la réussite de La Reunion pour l’ensemble des Réunionnais. Ce partenariat s’inscrit dans une nouvelle relation de confiance.



À très court terme nous aurons, un autre moment clé avec le Projet de Loi de Finances pour 2019 et, à plus court terme nous engagerons avec vous Monsieur le Premier Ministre un autre contrat. Après ce contrat de confiance nous nous dirigeons donc vers un contrat de projets » a indiqué le Président de Région.



Cet acte fort sera en effet dans les prochaines semaines suivi d’un protocole d’accord Etat/Région en vue d’une déclinaison concrète de nos projets prioritaires sur le territoire de la Réunion sur la période 2018-2022.



Ce protocole fera suite aux annonces du Président de la République à l’Élysée à l’issue de la remise du livre bleu suite aux assises des outre-mer. La Réunion Positive

