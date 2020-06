Didier Robert donne une nouvelle impulsion à sa campagne à Saint-Denis

24 heures après un dépôt de liste qui a scellé le fait qu'il n'y aurait pas d'entente entre le président et l'ex-présidente de collectivité territoriale, Didier Robert s'est employé à établir un nouveau point de départ pour la campagne électorale.



"C'est une nouvelle élection. On est bloc contre bloc. Le contexte a fondamentalement changé, on vit une crise historique. Le programme a changé", a-t-il cadré son discours, recalibré au sortir de trois mois de crise sanitaire inédite pour les acteurs publics notamment.



En tant que chef de fil de la collectivité régionale et sa dominante économique, Didier Robert a affirmé qu'"il faut sauver l'emploi", devenu encore un peu plus une préoccupation après trois mois de quasi arrêt de l'activité.



Des attaques fusent également sur la gestion du chef-lieu par l'équipe sortante. "Je dénonce l'action de la municipalité durant ces deux mois. Il n'y a eu aucun conseil municipal, aucun budget (de voté, ndlr)", expose-t-il.



Interrogé sur le choix de Nassimah Dindar ayant préféré le camp d'en face, certes en position inéligible, le candidat affirme que "le parcours de Mme Dindar plaide pour elle-même. Elle est plus dans une démarche personnelle que collective."



La conférence de presse se poursuit