Didier Robert dépose sa liste en vue du second tour

Didier Robert vient de faire enregistrer sa liste du second tour des municipales devant le bureau des élections de la préfecture. Une liste qui n’aura pas fusionné malgré l’appel du pied adressé à Nassimah Dindar. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 15:12 | Lu 1514 fois

Les ultimes tentatives de rapprochement durant le long week end de Pentecôte n’y ont rien fait. C’est seul que Didier Robert a présenté ce mardi après-midi à 15H sa liste en vue du second tour des municipales.



Le candidat à la mairie de Saint-Denis avait obtenu une fin de non recevoir de la part de Nassimah Dindar à qui il avait demandé de faire cause commune face à Ericka Bareigts.



Le premier tour avait révélé les grandes tendances dans ce scrutin qui opposait des ténors de la politique locale. L’ancienne ministre des Outre-mer, le président de Région et l’ancienne présidente du Conseil départemental convoitaient en effet les clés du chef-lieu avec des fortunes diverses pour chacun d'eux.



Largement en tête et profitant d’une division des listes à droite, la candidate sortante de l’actuelle mandature de Gilbert Annette obtenait un probant 42,70 % des suffrages exprimés. Pendant ce temps, Didier Robert obtenait 24,88 % et Nassimah Dindar 13,01 %.



Le président de Région a présenté sa liste cet après-midi. Une liste inchangée donc. Sécurité sanitaire oblige, les candidats étaient invités à se présenter dans des créneaux horaires bien précis. Sur son chemin vers le bureau des élections, Didier Robert a ainsi salué Christian Annette qui, quelques minutes plus tôt, venait de déposer la liste fusionnée qu’il complète avec Gérald Maillot, Céline Sitouze et Grégoire Cordeboeuf à Sainte-Marie.



Sur des images de Charlotte Molina