A la Une .. Didier Robert demande aux producteurs des Anges de prendre leurs responsabilités

Didier Robert apporte lui aussi son "soutien le plus total à Joé Bédier, son épouse et sa fille" quelques heures après l'agression dont ils ont été victimes, ainsi que d'autres clients de l'hôtel Créolia. Le président du Conseil Régional demande aux producteurs de l'émission télé diffusée sur la chaîne NRJ12 de prendre leurs responsabilités. Se posera en effet la question de la poursuite ou non du tournage du programme de téléréalité à l'île de La Réunion au vu de cette incroyable bagarre, qui est quant à elle bien réelle malheureusement. Le communiqué de Didier Robert : Par LG - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 18:04 | Lu 3253 fois

"C’est avec consternation que je prends connaissance et que je dénonce les faits de violence survenus ce jour dans un hôtel de Saint-Denis. Cette agression met en cause, à ce stade, des participants de l’émission Les Anges dont le tournage est prévu dans notre île.



Je tiens à apporter mon soutien le plus total à Joé Bédier, son épouse et sa fille ainsi qu’à l’ensemble des clients présents.



De tels débordements sont éminemment condamnables et j’attends que leurs auteurs soient rapidement confondus.



Par ailleurs, Je saisis officiellement les responsables de la chaîne NRJ12 et la production de cette émission afin qu’ils prennent toutes leurs responsabilités au regard de ces comportements inacceptables."