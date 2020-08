Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Didier Robert demande au Ministre la mise en place de mesures exceptionnelles et urgentes pour La Réunion

Visite du Ministre des Outre Mer / Sébastien Lecornu A la demande du Ministre des outre mer, et dans le cadre d’un « Conseil de crise », Didier ROBERT participera à une réunion qui se tiendra ce lundi après-midi au Conseil départemental. Le Président de la Région Réunion fera plusieurs propositions afin de faire face aux effets dévastateurs de la crise sanitaire, sociale et économique qui frappe la Réunion. Avant d’aborder les questions liées à l’économie et à l’emploi demain à la Région, trois sujets clés seront abordés ce jour :



Didier ROBERT demande au Ministre des Outre-Mer :



de rendre obligatoire le test COVID aux voyageurs arrivant à La Réunion dans le délai de 7 jours pour limiter au maximum l’augmentation des nouveaux foyers de contamination.



d’accélérer le versement de la compensation des pertes de recettes fiscales, afin que l’ensemble des collectivités puisse continuer à accompagner la population dans l’ensemble des domaines.



En dernier point, de nouvelles procédures d’hygiène s’imposent aux collectivités, qui doivent donc nécessairement mobiliser davantage de moyens humains pour assurer la sécurité sanitaire des usagers qui sont accueillis dans les services publics, notamment les écoles, et autres établissements scolaires les centres d’enseignement culturel et sportif… Par conséquent, Didier ROBERT demande au Ministre de réévaluer à la hausse le nombre de contrats aidés mis à disposition des collectivités territoriales dans le cadre de la prévention, de la sensibilisation et de la gestion de cette crise.



Pour rappel, dès le 17 mars, La Région Réunion s’est mobilisée aux côtés de l’ensemble des acteurs publics et privés afin d’accompagner aux mieux la population réunionnaise pour amortir les impacts de la crise sanitaire.



Didier ROBERT rappellera au Ministre des Outre-mer que la Région a mobilisé en 5 mois plus de 140 Millions d’euros pour accompagner les Réunionnais aussi bien dans le secteur économique que sanitaire et social.



Au delà de l’aide au rapatriement des réunionnais, le Conseil régional a participé à l’acquisition de masques chirurgicaux, de blouses et au financement des automates du CHU pour les tests COVID19…



Par ailleurs, un soutien sans précédent a été apporté aux associations accompagnant les plus démunis à travers l’aide alimentaire.

Aussi, les lycéens et les étudiants ont été accompagnés à hauteur de 21 M€, notamment au travers une aide de 120€ par lycéen -



De même un plan de soutien aux acteurs culturels de 5,2M€ a été engagé.



Enfin, au niveau économique, compétence centrale de La Région, les emplois et les entreprises ont bénéficié d’un soutien régional à hauteur de 109 millions d’euros.



