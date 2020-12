A la Une .. Didier Robert défend son budget 2021

À la veille de l'assemblée plénière sur le budget primitif de la Région Réunion, le président de la collectivité s'exprime au lendemain des prises de parole de l'opposition. Par Aglae - Publié le Mardi 15 Décembre 2020 à 13:44 | Lu 136 fois

Avec une méthode différente basée sur la concertation, le président de Région a présenté ce mardi un budget basé sur la protection des Réunionnais et des entreprises. Il a tenu à rappeler les priorités de la Région Réunion. Parmi elles, le maintien au haut niveau de la commande publique, un soutien accentué pour les communes et les EPCI et un accompagnement exceptionnel pour les entreprises. Les petits commerces, toutes les entreprises de la culture et de l'événementiel ainsi que les acteurs du tourisme les plus impactés bénéficieront du plan de relance à hauteur de 780 millions d’euros.

La Région n’a jamais eu autant de moyens

Si certains secteurs profitent d’une augmentation de leur part dans le budget, comme celui de l’action économique (+49%), celui de la culture et de la jeunesse (35%) et de la santé (+24%). Seul le budget de la continuité territoriale diminue. Didier Robert a tenu à préciser qu’il s’agit d’une décision logique puisque les gens ont moins voyagé compte tenu de la crise Covid. Une modification pourrait avoir lieu si la situation s’améliore.

Le budget primitif 2021 s’élève à 888 millions d’euros, soit 70 millions de plus que l’année précédente et se veut essentiellement consacré à l’investissement. “C’est la première fois que La Réunion a autant de moyens disponibles.” Il reste 100 millions d’euros de la fin du programme opérationnel européen 2014, auxquels s'ajoutent 325 millions du plan de relance national et 144 millions du Fond Social Européen.

Quelques mots choisis pour l’opposition



Didier Robert a aussi souhaité répondre aux déclarations des opposants en début de semaine.



Il cible donc la Gauche : “La santé financière de la Collectivité Territoriale est saine et largement maîtrisée. L’important n’est pas de savoir à combien s'élève la dette mais plutôt si on est capable de la rembourser. La Région peut rembourser la dette de 1,3 milliard d’euros en douze ans.” Pour appuyer son propos, il précise que le budget prévoit 149 millions d’euros d’épargne net à la fin d’exercice 2021.



Il n’a pas non plus résisté à l’envie de lire avec ironie certaines lettres de l’opposition qui demande l'appui financier de la Région dans certains projets. Il ajoute même: "les gens critiquent mais envoient des courriers pour dire que notre travail est bien”. Le président de Région indique également avoir accepté que la mairie de Saint-Paul ne rembourse pas les travaux pour les routes menant au CHOR que la Région avait préfinancé.











