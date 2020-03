Didier Robert apporte son soutien aux candidats réunionnais en métropole

Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, je veux clairement apporter mon soutien aux candidats réunionnais engagés dans la vie de leurs cités depuis de nombreuses années et j’invite les électeurs ultramarins de ces villes à leur faire confiance et à leur apporter leur vote.



- Samia BADAT KARAM, 4ème sur la liste à Paris 16ème conduite par Francis Szpiner et Rachida Dati,



- Jackson Richardson sur la liste conduite par Bruno Gilles à Marseille,



- Armand Payet, tête de liste à Cergy et actuellement conseiller départemental en charge de l’égalité des chances et des actions éducatives et citoyennes,



- Jeanne Docteur, tête de liste à Montigny-Les Cormeilles.



Des candidats qui porteront notamment la voix des ultramarins dans le cadre de la politique municipale. Je veux citer Samia BADAT KARAM, dont je connais personnellement le parcours, le sérieux et l’engagement.



Samia travaille particulièrement sur les questions qui touchent les ultramarins et les Réunionnais, nombreux dans la région parisienne : les congés bonifiés des personnels, l’accompagnement des associations et le volet développement culturel.



L’engagement de Jackson RICHARDSON est une chance formidable pour les Marseillais. Je connais sa générosité et sa capacité à mobiliser les acteurs pour faire avancer les causes d’intérêt générale. Son investissement dans le cadre des JO 2024 sera un atout extraordinaire.



Je leur souhaite, avec le soutien du plus grand nombre une belle victoire »



Didier ROBERT

Candidat aux élections municipales à Saint-Denis/La Réunion