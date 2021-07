A la Une . Didier Robert absent de l'hémicycle

Des élus de l'opposition appliquent la politique de la chaise vide dès l'entame de la nouvelle mandature. Parmi eux, celle de Didier Robert ne passe pas inaperçue. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 à 09:35





A cette occasion, quelques élus manquent à l'appel, et pas des moindres. Dans les rangs de l'opposition, l'absence de l'ancien président Didier Robert ne passe pas inaperçue, tout comme celles de ses vice-présidents Jean-Louis Lagourgue, Yolaine Costes et Nadia Ramassamy. Seul élu sortant, Bernard Picardo a pris place dans les rangs réservés aux opposants.



Les seuls élus de l'opposition présents sont des nouveaux venus. Richard Nirlo, Jacquet Hoarau ou Patricia Locame Vaissette sont bien présents mais auront du mal à défendre les conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes portant sur la gestion de la mandature précédente. Un rapport dont la lecture est programmée ce matin en assemblée plénière, en l'absence donc du principal artisan des années de gestion examinées, soit de 2015 à aujourd'hui.



Volant sur l'occasion de commenter ce premier fait politique, Ericka Bareigts estime que "cette absence de Didier Robert prive les Réunionnais de débat". Sans contestation dans l'hémicycle aujourd'hui, la majorité bénéficie d'une voie dégagée pour souligner tous les griefs compilés par les magistrats financiers.



Rappel des élus de l'opposition régionale :

Didier Robert

Sandrine Aho-Nienne

Jacquet Hoarau

Sabrina Ramin

Jean-Louis Lagourgue

Nadia Ramassamy

Michel Vergoz

Yolaine Costes

Bernard Picardo

Marie-Lise Chane-To

Jean-Jacques Morel

Denise Hoarau

Rahfick Badat

Liliane Abmon-Elizeon

Richard Nirlo

Patricia Locame Vaissette



