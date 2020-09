Politique Didier Robert à propos du plan de relance : "Nos territoires ultramarins retrouvent enfin leur juste place"

Didier Robert, président de la Région Réunion réagit à la présentation de la déclinaison Outre-mer du plan de relance. "Les bases d’une véritable politique pour le développement des Outre-mer sont enfin posées", a-t-il commenté. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 14:27 | Lu 192 fois

"Je tiens à saluer l’engagement du Ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui a réussi à mobiliser 1,5 milliard d’euros dans le cadre du Plan de relance. Nos territoires ultramarins retrouvent enfin leur juste place. Dans ce plan pour les Outre-mer, le Ministre a su répondre aux véritables attentes des Réunionnais pour permettre une relance rapide, notamment au travers des travaux routiers, l’augmentation du nombre de PEC, la rénovation des réseaux d’eau, le soutien au monde agricole. Enfin, je salue également le Gouvernement et les services de l’État pour avoir réaffirmé comme urgent et prioritaire la fin des travaux de la Nouvelle Route du Littoral pour la sécurité de tous, ainsi que son engagement dans le cadre du protocole qui sera présenté à la commission permanente du 8 septembre. Les bases d’une véritable politique pour le développement des Outre-mer sont enfin posées".



Didier ROBERT

Président de la Région Réunion



