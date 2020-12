Didier Robert à Olivier Hoarau: "Les élus devraient être dans l'action et éviter les polémiques"

de s'occuper de sa commune, connue pour être le Far West de La Réunion

Olivier Hoarau a tenu une conférence de presse ce jeudi matin pendant laquelle il s'est insurgé des propos tenus par Jean-Paul Virapoullé pendant l' assemblée plénière de la Région Réunion L'ancien maire de Saint-André avait pendant les débats demandé à l'édile "". Le maire du Port a tenu à présenter ce matin les données encourageantes de la baisse de la délinquance sur sa commune (-26% de faits délictueux en 6 ans), il a aussi exigé les excuses de Jean-Paul Virapoullé mais aussi de Valérie Auber et de Didier Robert qu'il accuse de n'avoir pas condamné les propos du conseiller régional.Le président de la Région se trouvait cet après-midi sur le nouveau pont de la Rivière des Galets pour présenter les voies de circulation flambant neuves qui seront mises en service dans les prochains jours.Didier Robert répond sans détour : "C'est un non-débat. C'est une absence de débat. Les élus aujourd'hui, plus qu'à n'importe quel moment devraient s'atteler à être dans l'action, l'engagement et à éviter des débats polémiques qui n'ont pas leur place. J'ai le plus grand respect pour les Portois, comme pour l'ensemble des Réunionnais. Il n'y a pas de débat là-dessus..."Reste à savoir si cette réponse conviendra à Olivier Hoarau...