Politique Didier Robert : "Trouver dans un climat apaisé et loin de toute pression, une solution afin de terminer la NRL"

Didier Robert réagit à la décision rendue par le tribunal et se félicite de la levée du blocage de l'hôtel de Région. "Je réitère ici ma volonté de trouver dans un climat apaisé et loin de toute pression, une solution afin de terminer la NRL", lance-t-il la perche aux transporteurs. Voici son communiqué : Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 29 Juillet 2020 à 12:18 | Lu 3897 fois

"Je prends acte avec satisfaction de la décision rendue ce jour par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis qui demande aux transporteurs de lever le blocage de la Région et de ses abords.



Malgré les efforts déployés par les agents dont je salue l'engagement tout au long de ce blocage, l'activité régionale s'en est retrouvée perturbée tout particulièrement au détriment des bénéficiaires des aides régionales.



Les agents de la collectivité vont de nouveau avoir accès à leur outil de travail afin de pouvoir exercer en toute sécurité et de plein droit, les missions qui leur ont été confiées.



Je réitère ici ma volonté de trouver dans un climat apaisé et loin de toute pression, une solution afin de terminer la NRL. Des discussions à mener avec l'ensemble des parties prenantes de ce dossier, auquel j'associe les acteurs associatifs qui se sont exprimés ces derniers jours, en faveur de la poursuite du chantier et ce, dans les meilleures conditions environnementales et budgétaires".



Didier ROBERT

Président de la Région Réunion



