A la Une .. Didier Robert : Plus de 4 millions de masques vont bientôt arriver à La Réunion





Cette dernière a mobilisé pas moins de 6 millions d’euros pour l’achat de matériel sanitaire. Des mesures qui seront soumises au vote des élus ce lundi lors de l’assemblée plénière. Une assemblée un peu particulière puisqu'elle se fera par visioconférence.



Dans ce contexte sanitaire particulier, Didier Robert a tout d’abord rappelé que les services de la Région restaient opérationnels à travers le plan de continuité du service public mis en place par la collectivité depuis les mesures de confinement. Ceci afin de répondre aux demandes effectuées auprès des services et garantir trois continuités: l’information (mise en place d’une permanence téléphonique et mise en ligne des différents dispositifs sur



Les élus appelés à se prononcer sur 40 millions d'euros supplémentaires



En complément de ces mesures d'aide économique, la collectivité régionale a également décidé d'activer une "cellule d’urgence économique", dotée de quatre outils "concrets et rapides" en lien et en complémentarité avec les dispositifs de l’État (Fonds régional de solidarité, fonds de rebond Région - BPIFrance, fonds de solidarité nationale, garantie à la trésorerie de BPIFrance).



"10,5 millions d’euros sont déjà à disposition des entreprises, et nombreuses sont celles qui en ont fait appel depuis le début de la crise sanitaire et économique", affirme Didier Robert. Lors de la séance plénière de lundi, en plus de ces 10,5 millions d’euros, 40 millions supplémentaires seront également mobilisés et soumis au vote des élus.



Près de 6 millions d'euros investis par la Région pour l'achat de matériel sanitaire



Dans le domaine sanitaire et pour faire face à la pénurie actuelle de masques dans l’île, Didier Robert a fait un point sur les quatre commandes passées par la collectivité. La première, organisée avec l’union des médecins libéraux, prévoit la livraison de 110 000 masques à destination des professionnels de santé. Actuellement stockée à Paris, cette commande devrait arriver dans l’île "sous 48h" indique Didier Robert.



La seconde commande, d’un coût de 880 000 euros pour 700 000 masques (400 000 chirurgicaux et 300 000 FFP2) est attendue dans l’île pour le 8 ou 9 avril prochain. Enfin, concernant la livraison des quelque 2,4 millions d’unités de matériel de protection (1,5 million de masques chirurgicaux et 900 000 FFP2) passé auprès de la ville de Tianjin pour un coût total de 5 millions d’euros, celle-ci est attendue aux alentours du 13/14 avril dans notre île. Une autre commande, complémentaire, a été faite par les services de la Région toujours auprès de la ville de Tianjin pour l’acquisition de près d’un million de masques et de gants de protection. "Cette commande n’est pas arrêtée de manière définitive, on finalise cette commande pour qu’elle arrive fin avril", explique Didier Robert.



Fret : Vers un travail de coopération avec l’île Soeur



Dans le domaine du fret, le président de Région a eu quelques échanges avec le ministre mauricien des Transports concernant la question. Les autorités de l’île Soeur seraient disposées à mettre du fret pour la livraison de matériel sanitaire à destination de La Réunion. "Il y a actuellement trois rotations hebdomadaires entre la Chine et l’île Maurice. Le vol du 10 avril pourrait être partagé entre la Réunion et l’île Maurice. Cela fait partie du travail de coopération que nous pouvons avoir avec l’île Soeur", s’est félicité le président de Région.



