La grande Une Didier Robert : Pas de rencontre avec les transporteurs "tant que l'Hôtel de Région n'aura pas retrouvé un fonctionnement normal"

Le président de Région s'exprime ce vendredi soir, après 4 jours de conflit des transporteurs. "Didier Robert précise qu'il ne recevra aucun transporteur sous la menace, l'intimidation, la pression et tant que l'Hôtel de Région n'aura pas retrouvé un fonctionnement normal. Le dialogue pourra être réouvert à la condition expresse que toute forme d'entrave soit levée immédiatement", indique la Région dans un communiqué : Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 19:16

"Au quatrième jour de la manifestation des transporteurs, la Région Réunion établit le constat selon lequel les services régionaux ne peuvent toujours pas fonctionner de façon optimale. La gestion des affaires courantes, en particulier l'attribution des aides régionales à leurs bénéficiaires s'en trouve lourdement impactées.



Les représentants de la FNTR ont ce jeudi 23 juillet officiellement sollicité par courrier, une rencontre avec le Président de la Région. Didier Robert précise qu'il ne recevra aucun transporteur sous la menace, l'intimidation, la pression et tant que l'Hôtel de Région n'aura pas retrouvé un fonctionnement normal. Le dialogue pourra être réouvert à la condition expresse que toute forme d'entrave soit levée immédiatement.



Le Président de Région regrette également les impacts de l'opération escargot organisée en fin d'après midi par les transporteurs. Les automobilistes et plus largement les Réunionnais ne doivent pas être les victimes de cette action inacceptable des transporteurs.



La procédure de référé engagée mardi dernier par la Région Réunion, sera examinée ce 28 juillet par le Tribunal de Grande instance de Saint Denis."



La Région Réunion



