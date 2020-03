Didier Robert : "Ma détermination est totale"

"Les électeurs ont été appelés à s’exprimer ce dimanche 15 mars, dans le cadre de ces élections pour élire leur nouvelle équipe municipale pour les six prochaines années..



Je veux saluer et remercier les dionysiens qui m’ont fait confiance à l’occasion de ce 1er tour. C’est plus que jamais le moment de l’alternance pour la 1er ville de La Réunion.

Je veux remercier et saluer particulièrement le travail de terrain des colistiers, des militants et des sympathisants.



Ce 1er tour des élections marque ce soir un premier désaveu de l’équipe sortante qui totalise contre elle près de 60% du vote des Dionysiens.



C’est donc ce soir une première victoire !



Ce 1er tour est aussi marqué par un faible taux de participation.



Je lance donc ce soir plus que jamais un appel à une large mobilisation de chaque Dionysienne et de chaque Dionysien en vue du second tour. Je leur demande de venir voter dimanche prochain et de participer à la reconstruction de notre ville.



Je lance également un appel au rassemblement de toutes les forces politiques présentes au premier tour qui ne se reconnaissent pas dans la politique de l’équipe sortante.



Le vent du changement souffle ce soir incontestablement sur Saint-Denis.



Ma détermination est totale."