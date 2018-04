Didier Robert: "La Réunion vient de payer un lourd tribut"

"La Réunion vient de payer un lourd tribut au passage de la forte tempête Fakir. Mes premières pensées émues vont à ce jeune couple de Maniron enseveli dans une coulée de boue. J'adresse à leurs proches mes sincères condoléances.



L'île a également été durement frappée sur le plan des infrastructures routières. Les personnels de la Direction régionale des routes sont à pied d'œuvre pour rétablir dans les meilleurs délais, la circulation des biens et des personnes.



J'en profite également pour saluer leur implication et action soutenues au moment le plus difficile du passage de la tempête. Le bilan économique des dégâts devra être rapidement dressé et la Région Réunion sera bien évidement aux cotés des acteurs des différentes filières.



Je serai personnellement à leurs côtés pour participer activement à la remise en état des outils économiques."



Didier Robert

Président de la Région Réunion