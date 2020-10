Politique Didier Robert : "La France est une nouvelle fois meurtrie"

Le président du Conseil régional de La Réunion adresse un message de soutien au maire de Nice et ancien ministre des Outre-mer Christian Estrosi dont la ville subi un nouvel attentat après celui perpétré en 2016. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 29 Octobre 2020 à 16:23 | Lu 783 fois

"La France est une nouvelle fois meurtrie dans sa chair. Cette attaque au couteau intervient quelques jours seulement après l’assassinat de Samuel Paty devant un collège des Yvelines, lieu symbolique de l’apprentissage et du respect de la liberté d’expression.



À Nice, c’est la liberté de culte qui est sauvagement attaquée. A trois jours de la Toussaint, ce nouvel acte de barbarie perpétré en plein cœur d’une église, qui est un lieu de paix, prend une signification toute particulière pour l'ensemble de la communauté catholique.



Mes premières pensées vont aux victimes, aux blessés ainsi qu’à leurs proches. J’adresse mon soutien et ma pleine amitié au maire de la ville Christian Estrosi. Egalement aux membres de son conseil municipal. C’est le troisième attentat sur le sol niçois en 5 ans."



Didier Robert, président de la Région Réunion





