Didier Robert : "L’Europe a pris la mesure de la situation économique grave dans laquelle se trouvent les entreprises réunionnaises"

Le Président de la Région Réunion se félicite de l’annonce faîte ce mardi par la Commission européenne. L’Europe prolonge son soutien aux entreprises confrontées à des pertes d’affaires jusqu’à 2021. Lors de ce Vème Forum des RUP qui se tient exclusivement par visioconférence, du 12 au 14 octobre, Didier Robert se fait porte parole des difficultés et des attentes des entreprises réunionnaises auprès de la Commissaire européenne Elisa Ferreira. Par La Région Réunion - Publié le Mardi 13 Octobre 2020 à 20:11 | Lu 138 fois

Dans son début d’intervention, Didier Robert a insisté auprès de la Commissaire européenne sur la nécessité de soutenir davantage les entreprises locales et pour un assouplissement du cadre réglementaire en vigueur : "Il faut aider ces entreprises non seulement en matière d’investissement mais aussi en fonctionnement. Il s’agit d’une attente forte du tissu économique". Cette demande a été immédiatement entendue par la Commission européenne. En effet Margrethe Vestager Vice-présidente de la politique de concurrence, a annoncé dans le courant de l’après midi, le prolongement des aides européennes aux entreprises en grandes difficultés jusqu’au 30 juin 2021.



À l’origine, le cadre législatif permettant aux autorités publiques locales de soutenir toutes les entreprises confrontées au Covid-19, devait être maintenu jusqu’ au 31 décembre de cette année. Pour Didier Robert, "Nous avons à faire face à une crise économique et sociale très sévère. L’Europe a pris toute la mesure de la situation. En prolongeant les aides européennes aux entreprises jusqu’au 30 juin 2021, cela va leur donner une bouffée d’oxygène, ainsi qu’un accompagnement précieux, pour maintenir l’activité commerciale et leur offrir un tremplin solide pour se relancer".



Pendant la conférence, la question du POSEI a été abordée. La Commissaire Ferreira a précisé que la Commission mettrait tout en œuvre pour que les travaux pour le maintien du budget puissent continuer. Selon Didier Robert, "Elle s’est engagée à ce que ces fonds alloués restent au niveau actuel voire qu’ils soient augmentés. Je demande que le Parlement et le Conseil européen se mobilisent aussi en ce sens".