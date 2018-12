Didier Robert : "Je souhaite que chacun puisse s’exprimer dans un esprit constructif et de façon pacifiste"

Le Président de la Région Didier ROBERT a proposé, le 30 novembre dernier dans une déclaration en Préfecture devant les Réunionnais, en présence de la Ministre des Outre- Annick Girardin, une série de mesures et de propositions afin de travailler à la résolution d’une crise sans précédent que La Réunion doit affronter.



Des mesures pour le pouvoir d’achat, pour plus de justice et d’équité pour les familles Réunionnaises, avec la contribution de l’Etat, mais aussi avec les leviers dont dispose la Région et qui ont été mis sur la table des discussions : baisse des taxes sur le carburant à compter du 1er , débat sur la révision de l’octroi de , lutte contre les monopoles, continuité territoriale des biens et des marchandises.



Des propositions ont également été apportées par les différentes coordinations des Gilets Jaunes pour participer à transformer la gouvernance politique de nos institutions au niveau local avec une représentation citoyenne : comité consultatif citoyens, charte de la transparence sur l’utilisation des fonds publics…



C’est dans un esprit de dialogue, de construction et de respect que le Président de la Région, a rencontré cette semaine plusieurs délégations de Gilets Jaunes à leur demande. Les revendications des délégations ont été présentées et entendues sur tous les sujets, sans tabou comme il s’y est engagé.



Dans cette même démarche le président a démarré dès une série de réunions et de consultations avec les instances consultatives : les membres du CESER, du CCEE, élus, représentations professionnelles, acteurs économiques…



Les services de la collectivité sont pleinement mobilisés et à pied d’œuvre pour mener à bien l’ensemble des ces premiers travaux. L’objectif est bien de répondre dans le délai le plus raccourci à l’attente de beaucoup de Réunionnais sur le pouvoir d’achat, sur plus de transparence de la vie publique, sur de nouvelles préconisations pour l’emploi local.



De nouvelles manifestations sont prévues ces jours prochains. "Je souhaite ardemment que chacun puisse s’exprimer, le faire dans le calme, la sérénité, dans un esprit constructif et de façon pacifiste. Chacun en pleine responsabilité, doit pouvoir apporter sa part au travail de reconstruction de notre île" déclare Didier Robert