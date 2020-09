A la Une . Didier Robert : "Je ne vais pas attendre éternellement l'ouverture de carrières"

Les conseillers régionaux examinaient ce mardi 8 septembre 2020, en commission permanente, le protocole d'accord entre la collectivité et le groupement. Didier Robert a organisé un point presse à l'issue de la commission afin de présenter le protocole de poursuite des travaux de la NRL et le Plan de relance pour La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 8 Septembre 2020 à 17:51 | Lu 597 fois





"L'objectif est de terminer dans un délai le plus serré possible", commente à l'issue de cette séance Didier Robert, qui annonce une reprise du chantier "en accéléré". Objectif : que fin 2021, les automobilistes puissent emprunter sur "80% du linéaire au moins une route sécurisée", grâce à une bretelle de raccordement. Ce en attendant l’achèvement de la NRL, prévu pour fin 2023.



"On a déjà perdu deux ans", souligne le président de Région, la livraison étant initialement prévue pour 2021."Aujourd’hui, nous privilégions approvisionnement avec des matériaux locaux. Je ne vais pas attendre éternellement l'ouverture de carrières parce que j'ai bien conscience qu’il y aura de nouveaux recours, de nouvelles manœuvres" commente-t-il alors que la Région s'engage dans le cadre d'un plan andains à avoir le stock de matériaux nécessaires (de l’ordre de 7 millions de tonnes de matériaux, selon la collectivité).



Après l’exécution du chantier la digue pendant 12 mois (ce qui correspond à la capacité de matériaux disponible), "on aura un nouveau marché pour finaliser les deux km qui restent", ajoute-t-il. Pourquoi un nouveau marché ? "Il est hors de question pour nous d'accepter les demandes considérées comme exagérées du groupement pour terminer l'ensemble de l'ouvrage" déclare le président de Région, soulignant qu’un nouveau marché permettra aussi que l'État accepte un financement supplémentaire.



En colère







Ce sont aussi les 89 recours déposés qui sont pointés du doigt comme étant très coûteux pour la collectivité, qui débourse des centaines de milliers voire des millions d’euros en frais d’avocat et conseils. "Nous en avons gagné une quarantaine, les autres sont pendants", résume Didier Robert, rappelant que le parquet national financier a également ouvert une enquête.



