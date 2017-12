Didier Robert: "Je ne peux plus siéger dans le même parti que Michel Fontaine"

Assurée d’être gagnante ce lundi au Conseil départemental, la droite et le centre ont pourtant quitté le Palais de la Source avec la mine des lendemains de défaite.



Cette fracture qui s’opérait en coulisses depuis des mois au sein de la droite locale s’est transformée en véritable scission au sein de cette famille politique qui avait su, lors des derniers rendez-vous politiques, s’appuyer sur la plateforme de la droite et du centre pour triompher.



Cette scission se matérialise encore un peu plus ce lundi soir après les dernières déclarations de Didier Robert.



Le président de Région et leader d’Objectif Réunion parle de "vraie clarification de l’espace politique réunionnais" pour définir ce qui s’est joué ce lundi matin au Palais de la Source.



Avec cette nécessité de "recomposition de la droite réunionnaise", Didier Robert évoque également sa situation. Il confirme vouloir prendre ses distances avec les Républicains menés au plan national par Laurent Wauquiez, et donc, tout logiquement, de prendre un autre chemin que celui qui en est à La Réunion le représentant : Michel Fontaine.



Son interview en vidéo.