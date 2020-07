A la Une . Didier Robert: "Avec Maurice Gironcel, c’est un signe important qui est adressé à la population des trois communes"

Le président de Région et élu d’opposition à la mairie de Saint-Denis a tenu à féliciter Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, élu cet après-midi président de la CINOR. Il y voit un signe de fort de vraie démarche d’intercommunalité et d’esprit collectif. Didier Robert est confiant que les projets qui seront portés par la CINOR serviront l’interêt général et l’ensemble des populations. Interview : Samuel Irlepenne. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 17:40 | Lu 1898 fois











Charlotte Molina

