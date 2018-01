A la Une . Didier Robert: "Je n'ai plus de contact avec Michel Fontaine et je ne souhaite plus en avoir"

Le président de Région s'exprimait ce midi au domaine du Moca dans les hauts de Saint-Denis. Le temps d'échanger avec la presse et de formuler sa ligne politique pour l'année à venir. A l'image des propos tenus lors d'un meeting au Tampon il y a quelques jours, Didier Robert demeure persuadé d'un profond remaniement politique à La Réunion.



"J'ai l’intime conviction de la fin d'un système, que ce soit politique et économique. Nous en avons posé les bases depuis 2010. Évidemment que nous devons encore progresser et valider une réelle émancipation de La Réunion. Marquer une vraie rupture entre conservatisme et progrès. Pour beaucoup d'entre nous, c’est un moment de la clarification", a-t-il abordé cette traditionnelle séance des voeux à la presse.



"Je préfère l'engagement autour d’une innovation d’un pacte de loyauté qu’à une fracture droite/gauche. Je trace ma route. J'ai choisi de défendre les projets de La Réunion auprès du gouvernement. Je suis favorable au fait d’ouvrir pour La Réunion un droit à la différenciation", ajoute-t-il tout en estimant ne pas croire à l’efficacité d’une assemblée unique.



"Jean-Paul Virapoullé continue avec nous"



Quelques semaines après l’élection de Cyrille Melchior au Département, Didier Robert poursuit son discours sur la nécessité d’une clarification. "Quelle que soit l'issue, une victoire ou une défaite (à la présidence du Département, ndlr) aurait amené à une clarification", approuve-t-il. "Il y a un profond renouvellement de la classe politique qui va se poser sur les prochains scrutins, et il y a un travail de fond à faire. Les Municipales sera le premier test grandeur nature", prédit-t-il déjà.



Mais avant cette échéance, en 2020 ou 2021 selon la programmation du calendrier électoral qui sera fixé par le gouvernement, C’est le jeu des chaises musicales à la Pyramide inversée qui fera l’actualité lors de la prochaine assemblée plénière.



"La Commission permanente de la Région sera renouvelée autour des élus de la majorité", entrevoit Didier Robert. "Je salue la présence de Jean-Paul Virapoullé, qui continue avec nous, mais aussi Jean Gaël Anda". Se pose également la question de la mise en commun des moyens entre Région et Département. Sur ce volet, et malgré ses déclarations fracassantes captées dans une vidéo lors d’un meeting au Tampon en début d’année, le président de la collectivité régionale assure que son institution "continuera ses projets malgré la nouvelle donne" (allusion au port de Bois rouge cher à J-P Virapoullé, Pierrefonds ou encore concernant le renforcement du pôle universitaire au Tampon, dont les études seront lancées en 2018).



Mais concernant Michel Fontaine, les ponts sont rompus. Une déclaration a retrouver en vidéo :

Samuel Irlepenne Lu 920 fois





