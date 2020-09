A la Une . Didier Robert "​appelle au renouvellement avec Audrey Fontaine"

Soutien d'Audrey Fontaine, Didier Robert estime ce dimanche que c'est l'abstention qu’il faudra "combattre" lors du 2nd tour. Par Amandine Dolphin - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 21:45 | Lu 236 fois

"À l’issue de ce 1er tour des élections partielles, je veux apporter mon soutien à la candidate de l’union Audrey Fontaine et à Sergio Erapa qui sont désormais dans la course pour un second tour.



Le taux de participation de moins de 20% dans le cadre de cette échéance nous désigne très clairement que c’est l’abstention qu’il nous faut combattre pour permettre à la démocratie de pleinement s’exprimer dimanche 27 septembre prochain."



