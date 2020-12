Rubrique sponsorisée Didier ROBERT visite l’extension de la Maison du Bonheur et rencontre les Ateliers Chantiers d’Insertion de l’Association Coopération Humanitaire

Publié le Mercredi 16 Décembre 2020

Accompagner les plus fragiles

Didier ROBERT visite l’extension de la Maison du Bonheur et rencontre les Ateliers Chantiers d’Insertion de l’Association Coopération Humanitaire



Le Président de la Région a visité ce mardi 15 décembre le deuxième local de l’Association Coopération Humanitaire (ACH) actuellement en travaux et mis à disposition par la Région. Ce futur espace sera une extension de la Maison du Bonheur.



Accueilli par Justine EDMOND, Présidente de l’ACH, Didier ROBERT a également rencontré les personnes en Ateliers Chantiers d’Insertion en présence des membres de l’association et de plusieurs bénéficiaires présents. Cette opération s’est déroulée sur le site de la Maison du Bonheur de l’ACH à Saint-François, dans les hauteurs de Saint-Denis.



L’ACH a recours aux « Ateliers Chantiers d’Insertion » permettant à des demandeurs d’emplois d’apprendre un métier (couture, cannage…) tout en participant à la vie de l’association ACH. Par cette action d’Ateliers Chantiers d’Insertion, l’ACH poursuit l’objectif de contribuer à insérer 22 demandeurs d’emplois dans le monde professionnel et permettre également à l’ACH de devenir financièrement autonome grâce à ses créations couture ou encore ses créations de meubles.



« Je voudrais simplement marquer par ma présence notre reconnaissance pour le travail qui est fait par Justine en tant que Présidente de l’ACH. Vous savez convaincre chacun d’apporter sa contribution pour aider les plus fragiles et faire preuve de générosité. Le tournant pris avec les Ateliers Chantiers d’Insertion est majeur. C’est permettre aux jeunes et moins jeunes, par l’apprentissage d’un métier, de pouvoir sortir avec une compétence, une plus value. C’est cette dimension de partage, de solidarité et de transmission de savoir faire qu’il faut souligner. Cette crise nous démontre combien il y a encore des Réunionnais qui sont en difficulté, en souffrance. »

a précisé Didier ROBERT.



« Je voudrais aujourd’hui remercier l’ensemble des partenaires qui nous accompagnent pour certains depuis plus de 25 ans. Le président de Région et la collectivité ont toujours été présents pour l’Association et pour cela je suis très reconnaissante. C’est un soutien précieux dans nos missions au quotidien. »

a souligné Justine EDMOND, Présidente de l’Association ACH.



Inaugurée en 2017, la Maison du Bonheur accueille et accompagne chaque jour des personnes en situation de précarité. L’ACH y mène des actions telles que la distribution de colis alimentaires aux plus démunis de notre société, l’organisation de centres de loisirs pour les enfants porteurs de handicap et valides, la création et le développement d’ateliers solidaires de couture, etc.





