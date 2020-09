Didier ROBERT rencontre à Paris Clément BEAUME, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires Européennes

Pour Didier ROBERT, les Réunionnais doivent bénéficier plus que jamais de la solidarité européenne avec « Le Grand plan de relance Européen », doté de 300 milliards d’euros.



Le Président de la Région Réunion, Didier ROBERT, s’est entretenu longuement ce vendredi 11 septembre à Paris avec le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, chargé des Affaires Européennes, Clément BEAUME.



Parmi les sujets majeurs qu’ils ont abordés, figurent le Grand Plan de relance européen doté de 300 milliards d’euros et la préparation du prochain programme PO Feder 2021-2027 qui sera à l’ordre du jour de la conférence des RUP organisée en octobre prochain.

Le Président de la Région et le nouveau Secrétaire d’Etat sont engagés à défendre ensemble avec cohérence et détermination la situation de La Réunion et les attentes exceptionnelles qui sont à prendre en compte dans le contexte de crise sanitaire qui frappe les Etats et les Régions.



Les régions ultra périphériques sont particulièrement exposées, tant sur le plan économique que social.



Sur le plan économique, au-delà du secteur du tourisme en grande souffrance, tous les secteurs sont impactés et appellent un plan d’urgence à la hauteur de la situation.



Sur le plan de la solidarité, cette crise marque sans conteste davantage encore les inégalités et les difficultés de nombreuses familles. Là encore, la solidarité de l’Europe doit se traduire concrètement.



La Région, en lien avec les acteurs de terrain, a été en première ligne pour apporter des solutions et des programmes d’aides qui doivent pouvoir être confirmés et amplifiés avec le soutien de l’Etat et de l’Europe.



« L’appartenance de la Réunion à l’Union européenne et son statut de RUP constituent un atout pour le présent, un atout pour faire face aux répercussions immédiates de cette crise, notamment économiques et sociales. L’Union européenne a su durant cette crise se mobiliser sans délais. La contribution qu’une Europe organisée et vivante peut apporter est indispensable ». Pour le président de la Région, tout est là : « une solidarité renforcée, le sens de l’action, une approche pragmatique, une Europe protectrice. »



« La Réunion a su tout au long de ces dernières années montrer son dynamisme et sa capacité à bien utiliser les fonds européens au bénéfice des Réunionnais. Innovation, formation, chantiers... le programme qui se clôture marque un cycle très riche.



Le prochain cycle revêt là encore des enjeux important pour notre territoire. La prochaine conférence des RUP devra débattre et défendre la position des régions ultra périphériques.



Le prochain budget pour la période 2021-2027 devra aussi être renforcé notamment en faveur des régions où la situation antérieure à la crise était déjà plus fragile. Seul un ambitieux cadre financier pluriannuel permettra de relever le défi d’une reprise partagée et durable.

Ce nouveau budget devra être adopté dans les meilleurs délais pour consolider les politiques communes, notamment en matière de politique régionale, en matière agricole et de pêche qui constituent l’épine dorsale du soutien à notre économie, et pour développer des politiques nouvelles, prioritairement dans le domaine de l’énergie, du numérique, de l’économie circulaire et de la biodiversité.

Union européenne, Etats, Régions, voilà le tryptique sur lequel nous devrons nous appuyer dans les prochains mois pour assurer une relance de notre économie par le haut. Les moyens dont disposera l’île seront mis au service d’ une relance des activités et de la cohésion sociale. »



Le Président de la Région a invité le nouveau Secrétaire d’Etat à se rendre dans les prochaines semaines à La Réunion, terre d’Européens dans l’océan Indien, afin de rencontrer les acteurs et mieux appréhender les attentes et les projets engagés par les acteurs publics, économiques et associatifs.



« L’Etat et l’Europe doivent clairement s’engager aux cotés des Réunionnais pour accompagner la réussite de notre territoire. »