Didier ROBERT annonce la relance du dispositif de continuité territoriale Mobilité des Réunionnais





Ainsi, dès ce mardi 7 juillet, les Réunionnais pourront de nouveau programmer des demandes de bons de continuité territoriale pour leurs divers déplacements dans le sens Réunion/Métropole et Métropole/Réunion.



« Je suis très heureux de dire aujourd’hui aux Réunionnais que nous reprenons le dispositif de continuité territoriale après cette période sanitaire particulière liée au Covid. Il n’y a jamais eu de volonté d’arrêter la continuité territoriale. C’est un vrai dispositif d’aide sur lequel nous sommes pleinement engagés. Nous devons maintenant continuer à garder une vraie vigilance puisque nous restons dans une période sanitaire sensible » a précisé Didier ROBERT.



L’accueil se fera uniquement sur rendez-vous, pris au préalable par téléphone, jusqu’au 30 juillet inclus afin de limiter les regroupements et conserver ainsi les gestes barrières pour la sécurité de tous. Les demandes de remboursement restent possibles uniquement pour les cas de deuils. Le rendez-vous pourra être pris au numéro suivant : 0262 67 18 95.



« Notre volonté est aussi de sécuriser l’accueil au niveau sanitaire et accueillir les Réunionnais dans les meilleures conditions possibles ; Nous fonctionnerons donc avec des prises de rendez-vous pour prendre en compte la situation sanitaire dans laquelle nous évoluons. Nous demandons aussi aux Réunionnais qui voyageront prochainement de rester prudents. » a expliqué Yolaine COSTES.



Pour rappel, compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19 et du trafic aérien perturbé, la collectivité avait mis en œuvre, dès le mois de mai dernier, un dispositif exceptionnel afin de permettre le déplacement de cas particuliers comme les deuils et les rapatriements sanitaires. Les Réunionnais ont également pu, depuis le 11 mai, réactiver leurs bons édités et non utilisés durant le confinement et obtenir des rendez-vous pour les dossiers de remboursement.

Par ailleurs, dès le 11 mai, date de déconfinement progressif, un guichet dédié a été ouvert afin de répondre aux demandes des étudiants en mobilité souhaitant rentrer à La Réunion après la période de confinement. Près de 2 000 étudiants ont ainsi pu rentrer sur l’île depuis le 11 mai grâce à la mise en place du « Bon Étudiant – spécial Covid » leur permettant un aller simple depuis la Métropole ou un aller-retour.



Enfin, le Président de Région a rappelé sa volonté de travailler avec l’État sur ce dispositif de mobilité pour lequel l’État a la compétence. « Je veux saluer l’ensemble des nouveaux ministres et particulièrement Sébastien LECORNU nommé Ministre des Outre mer et je souhaite qu’il y ait une réflexion qui soit menée dans les prochaines semaines pour que la voix des ultramarins soit mieux entendue. » a conclu Didier ROBERT.



RAPPEL - LA CONTINUITÉ EN CHIFFRES : + de 1 million de bons édités depuis 2010

Près de 160 000 bons et remboursement octroyés en 2019

+ de 54 000 bons et remboursements octroyés en 2020

