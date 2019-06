Didier ROBERT a rencontré François de RUGY Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Le Président de la Région Réunion, Didier ROBERT a rencontré jeudi 6 juin au Ministère, François de RUGY Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Energie en présence de Nathalie NOËL conseillère régionale en charge de l’économie circulaire et de l’enseignement supérieur.



À l’ordre du jour de cet entretien le développement des énergies renouvelables et de l’économie circulaire. La cohérence entre l’Etat et la Région est essentielle pour le développement du territoire sur un modèle de bioéconomie, soit concilier écologie et croissance - emplois.