Didier ROBERT Invité par Emmanuel MACRON en Chine Déplacement officiel sous le signe de l’économie et de l’attractivité

Le Président de la République Emmanuel MACRON effectue un déplacement officiel en Chine du 4 au 6 novembre prochains. Avec au programme l’inauguration de l’exposition du Pavillon France au Salon International de l’importation à Shanghaï. Didier ROBERT, Président de la Région Réunion est associé à ce déplacement au sein de la délégation France.



Didier ROBERT s’envolera ce soir depuis Paris, dans l’avion présidentiel en compagnie du Président de la République et notamment de Franck RIESTER, Ministre de la Culture. La délégation présidentielle se posera ce lundi à l’Aéroport international de Shanghaï. Dans un premier temps Emmanuel MACRON et Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, procèderont à l’inauguration de ce salon international, deuxième du nom. A cette occasion Didier ROBERT présentera le stand Réunion, seule région d’outre-mer a être présente sur le Pavillon France. Cet espace réservé à la promotion des produits et savoir-faire locaux, sera animé par différents acteurs du développement de l’attractivité de l’île.



Autre moment fort de ce déplacement présidentiel, l’inauguration du "Centre Pompidou West Bund Museum Project", la première antenne du célèbre musée parisien - surnommé Beaubourg - à s’implanter hors d’Europe.



Parallèlement la Région Réunion présente à ce salon sera accompagnée d’une dizaine de chefs d’entreprises. Le but étant la mise en action des dispositifs régionaux permettant au tissu local réunionnais de se positionner davantage sur le marché chinois.

Ce déplacement et cette action économique d’envergure visant l’export de nos produits locaux et services s’inscrivent pleinement dans le droit fil de la coopération régionale portée par Didier ROBERT, depuis plusieurs années.



En effet depuis 2010, le Président de Région a engagé des relations fortes avec la Chine. Cet éclairage économique sur la Réunion auprès des plus hauts dignitaires chinois et en présence du Président de la République française, est une reconnaissance du travail mené avec les acteurs économiques réunionnais. Une réelle opportunité de franchir de nouvelles étapes. Les entreprises réunionnaises présentes au Salon International de l’importation à Shanghaï :



Agroalimentaire :

Reunirhums

Calicoco

Isautier

Mascarin



Digital :

KOANN, digital stratégie



Energie/ Urbanisme :

Up Welling

Bambooneem



Hotellerie :

Le Ness

La Villa delisle



Tour Opérateur :

