Communiqué Didier Mazeau se consacrera à 100% à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat

Didier Mazeau a présenté ce 20 septembre ses colistiers dans le cadre des élections consulaires de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion. Sa liste "L'Avenir des Artisans" est "composée de 17 femmes et 17 hommes expérimentés". Cette conférence de presse a également donné lieu à la signature d'une Charte d'engagement pour un président dédié à sa mission à 100%. Par LG - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 13:52











