Didier Mazeau "candidat naturel" à la présidence de la Chambre de Métiers

Didier Mazeau est candidat à la présidence de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat. Il a présenté ses engagements ce vendredi lors d'une conférence de presse. Par N.P - Publié le Samedi 24 Juillet 2021 à 17:17

Didier Mazeau a annoncé sa candidature à la présidence de la Chambre de Métiers ce vendredi. Une candidature "naturelle" pour celui qui est engagé depuis plus de 12 ans dans le syndicalisme et connait le fonctionnement de la CMA en tant que vice-président.



Mettant en avant "sa vision large des différents métiers de l’artisanat grâce à sa Présidence de l’U2P", Didier Mazeau se présente comme un "homme de terrain" qui connait bien les rouages politiques, économiques et institutionnels locaux et nationaux.



Sur le fonctionnement actuel de la Chambre consulaire, le candidat pointe du doigt "un manque de disponibilité de la Présidence", "une gestion de la chambre sans concertation", "une absence de dynamisme et d’innovation", "l'absence de rapprochement avec les artisans", "une écoute insuffisante des artisans", "des services inefficaces et inadaptés", mais aussi "des engagements non respectés"



Parmi ses axes fort : "Un homme, un mandat", le travail d'équipe, une écoute de chaque métier et une optimisation des services.



Le candidat a présenté six engagement. La proximité, avec des permanences d’élus dans chaque commune ; la relance économique, en replaçant l’Artisanat au centre des politiques publiques et des actions de relance ; le numérique, en favorisant l’accompagnement ; la formation et l'apprentissage ; l'accompagnement à l'acquisition des outils de structuration et la maîtrise de l'ingénierie administrative ; et la défense et labellisation.





