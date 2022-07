La grande Une Didier Hoareau et Jean-Gaël Rivière se rendent coup pour coup sur Facebook

​Alliés hier face aux collectivités locales, les transporteurs continuent de s’écharper en public et au plus grand étonnement des Zinfonautes sur Facebook. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 2 Juillet 2022 à 17:25





Mais ce front uni lors des mobilisations passées se fissure à nouveau et s'étale au grand jour.



La première estocade a été portée par Didier Hoareau vendredi, sur Facebook. Non convié à la réunion entre ses ex-amis transporteurs et la Région le matin même, Didier Hoareau n’en pas pas pour autant perdu de sa verve. C’est sur notre page Facebook, en-dessous d’un article consacré à cette entrevue accordée par les élus régionaux à ses ex-camarades du transport, qu’il s’en est donné à coeur joie.



Didier Hoareau reproche à ses anciens amis de s’être "vendus à la présidente de Région" pour certains et "vendus à la chambre de commerce pour une place de vice-président" pour d’autres. La réplique a été immédiate. Estimant se reconnaître dans cette attaque, Jean-Gaël Rivière (de la Fédération nationale des transporteurs routiers) a préféré la tactique du message subliminal en invitant Didier Hoareau à régler ses problèmes de "frustration".



Moins dans le second degré, ce dernier en a rajouté une couche pour vilipender Jean-Gaël Rivière, le qualifiant de "traître" qui a rejoint un certain "Mitch" (alias Michel Allamèle de l'Interprofessionnelle de la Route) ou encore appelé "le vendeur de crustacés-cétacés…"



"Michel Allamèle vend des crustacés !"



"Michel Allamèle n’est pas transporteur !", nous explique Didier Hoareau. "Tout le monde peut le vérifier en regardant les statuts de ses activités sur les sites économiques spécialisés", en rigole-t-il en chatouillant Michel Allamèle sur son coeur d’activité "dans la transformation de crustacés-cétacés !". Bonjour l’ambiance. Dans les faits, Michel Allamèle a en effet ouvert une autre activité à travers sa société Transmer qui évolue dans le secteur de la "transformation et la conservation de poisson, de crustacés et de mollusques".



Cette crispation entre Didier Hoareau et Jean-Gaël Rivière n’est pas sans rappeler les noms d’oiseaux échangés l’an dernier entre le président du syndicat réunionnais des transporteurs et terrassiers Hubert Poinapin (présent hier à la Région) et Jean-Bernard Caroupaye de la FNTR. Vidéo - Grosses insultes entre les clans Poinapin et Caroupaye durant la réunion de conciliation…

