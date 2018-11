La grande Une Didier Hoareau des Gilets jaunes : "On appelle à un blocage total" de la Réunion jeudi matin

En début de soirée, j'avais écrit qu'Annick Girardin mangeait actuellement son pain blanc et que le plus dur était devant elle. Et que c'est seulement quand elle aura annoncé ses premières mesures qu'on pourra se faire une idée de ce que pensent les Réunionnais de sa visite.



Et bien, on y est. Elle a fait ses premières annonces ce soir à la préfecture et le moins que l'on puisse dire est que les premières réactions ne sont pas positives.



Les premiers Réunionnais à s'être exprimés sur les différentes radios n'ont pas caché leur déception.



Mais, beaucoup plus grave, alors que certaines rumeurs faisaient état d'une possible levée des barrages demain matin, c'est une véritable douche froide qui s'est abattue ceux ceux qui n'ont plus rien à manger chez eux et qui espéraient pouvoir se réapprovisionner demain.



Didier Hoareau, un des meneurs de la fronde des Gilets jaunes, vient de publier une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle il appelle à un blocage total de l'ile demain matin."C'est se foutre de la gueule du monde", a-t-il déclaré. "Il n'y a aucune réponse aux revendications principales que nous avons demandées. Il n'y a que des miettes pour les plus démunis. Sauf que les Réunionnais ne vont pas se contenter de ces miettes. On appelle à faire un blocage total car il faut que la ministre comprenne qu'elle ne peut pas venir comme ça et se foutre de la gueule des Réunionnais. Ce qu'elle a annoncé, c'était déjà annoncé dans leur programme, c'était déjà voté.depuis un bout de temps. Elle est venue nous vendre du rêve encore une fois. Et prenez des forces pour demain car ça va chauffer"...

