Didier Hoareau: "Nous resterons devant la SRPP tant qu'on n'aura pas notre contrat"

Didier Hoareau s'en amuse en réfutant tout "blocage" de la SRPP, tout juste reconnaît-il que quelques camions sont "garés sur le parking", mais le malaise est bien plus profond et surtout le conflit est devenu l'arlésienne en matière de développement économique.



Voilà six ans que l'acte fondateur de la CCIRPP a été posé. C'était, à l'époque, dans les locaux de la CCIR, à laquelle Morad Guelalta et d'autres collègues élus appartenaient, que la coopérative s'était lancée dans ce défi immense d'importation de carburant moins cher à La Réunion.



Associé de la coopérative devenue SARL entretemps, Didier Hoareau fait part de sa très grande détermination à aller jusqu'au bout : à savoir le partage des cuves du groupe Rubis dans son enceinte du Port ouest.



Il explique sa démarche dans cette vidéo :