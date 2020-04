A la Une . Didier Guillaume favorable à l'ouverture de tous les marchés alimentaires

Didier Guillaume est favorable à "l'ouverture de tous les marchés en plein air et de toutes les halles alimentaires". Le ministre de l'agriculture l'a déclaré dans l'émission "Dimanche en politique" diffusée sur France 3.



Pour rappel, le gouvernement avait fait fermer les marchés en France au motif que les mesures de sécurité sanitaire n'étaient pas mises en application. Il leur faut depuis des dérogations accordées par les préfectures, au cas par cas.



"J'appelle les maires de France et les préfets à inciter à rouvrir ces marchés (...) à condition qu'il y ait le respect des normes sanitaires", a exprimé Didier Guillaume sur France 3.

Nicolas Payet Lu 869 fois







Dans la même rubrique : < > Confinement: Les déplacements pour l’adoption d’animaux autorisés Mayotte: Plus de pétrole pour les habitants de Petite-Terre