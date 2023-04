Didier Gopal : le Tartuffe de Sainte-Marie, ou l'art de l'indignation sélective

Ah, Didier Gopal, notre Tartuffe local de Sainte-Marie ! Cette figure politique illustre, dont la popularité n'a d'égal que le nombre de fois où il a perdu des élections, a encore frappé. Et cette fois-ci, il s'en prend à la mairie qui n'a pas relayé un événement auquel il a daigné participer. Vous avez bien lu, Didier Gopal s'offusque d'un manque de communication sur sa présence à un événement ! Quelle tragédie, n'est-ce pas ?



Cet homme, qui a brillamment rassemblé 664 voix lors des législatives de 2017 (soit un impressionnant 2,72% des inscrits de la 6ème circonscription), semble avoir le sens des priorités. En effet, monsieur Gopal était aux abonnés absents lors du Conseil municipal des orientations budgétaires, un rendez-vous crucial pour l'avenir de la commune et de ses habitants.



Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas faute d'être présent sur la scène médiatique. En effet, notre Tartuffe des temps modernes préférait, lors de ce même conseil municipal, déverser un flot de paroles devant la presse, évoquant un complot et même une entité mystérieuse qui court-circuiterait les élus (journal de l’île du vendredi 10 mars 2023 page 7) ! On se croirait presque dans un épisode de X-Files, n'est-ce pas ?



Souvenons-nous aussi que notre cher Didier Gopal fut, en 2008, une étoile montante du Parti socialiste de Sainte-Marie. Hélas, cette étoile n'a jamais réussi à briller hors des scrutins de liste. Alors, peut-être serait-il temps pour notre cher Didier de revoir ses ambitions, et d'apporter, avec humilité, son soutien à un conseil municipal qui n'attend qu'une chose : que les élus assument leurs responsabilités.



Didier Gopal, le nouveau Tartuffe de Sainte-Marie, ne cesse de nous surprendre par sa capacité à s'indigner pour des choses futiles, tout en évitant soigneusement les véritables enjeux qui touchent la commune. Que dire, sinon : "Chapeau l'artiste !"



Comité Sainte-Marie Libre