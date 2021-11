A la Une . Didier Deschamps ne sélectionne pas Dimitri Payet pour éviter "une grosse frustration"

Étincelant avec l’Olympique de Marseille depuis le début de saison, Dimitri Payet a une nouvelle fois été écarté de la sélection de l’équipe de France. Au micro de Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps s’est expliqué sur son choix.



Par Stéphane Pierrard - Publié le Lundi 8 Novembre 2021 à 15:46

Dimitri Payet portera-t-il à nouveau le maillot de l’équipe de France ? Pour l’heure, son avenir au sein des Bleus semble en suspens. Lors de l’Euro 2016, le Réunionnais s’était illustré en étant élu membre de l'équipe-type du tournoi et inscrivant des buts décisifs. Blessé en 2018, Dimitri Payet n’avait pas été sélectionné pour la Coupe du monde, alors que l’équipe de France remportait le tournoi pour la seconde fois de son histoire.



Cette saison, le numéro 10 de l’Olympique de Marseille semble avoir retrouvé son meilleur niveau et porte son équipe. Le capitaine est impliqué dans la majorité des buts de l’équipe phocéenne. Ses statistiques parlent en sa faveur avec sept buts et quatre passes décisives en 12 rencontres toutes compétitions confondues.



« Il a eu une période qui a été très belle avec nous »



Seulement, la bonne forme du joueur semble insuffisante aux yeux de Didier Deschamps. Pour les matches contre le Kazakhstan et la Finlande comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde 2022, l’ancien joueur de West Ham ne fait pas partie des 23 sélectionnés.



La même question brûle donc sur les lèvres de tous ses fans : « Pourquoi Dimitri Payet est systématiquement écarté du groupe ? ». Le coach des Bleus a justifié cette décision de laisser sur le carreau Dimitri Payet.



« Il a eu une période qui a été très belle avec nous, même si elle ne s’est pas conclue par un titre de champion d’Europe. Les joueurs, qui ont pendant plusieurs années été en équipe de France avec un statut de joueur important, titulaire, cadre, avoir ensuite un rôle moindre, il y aura toujours une grosse frustration, voire plus, même s’ils peuvent la cacher par moment. C’est quelque chose qui est pour moi très difficilement vivable, surtout pour le joueur concerné », a expliqué Didier Deschamps au micro de Téléfoot, ce dimanche.



Une autre lecture pourrait être que le sélectionneur de l’équipe de France redoute le fort caractère du Réunionnais qui n’accepterait pas de rester sur le banc.