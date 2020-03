A la Une . Didier Agathe: "Le football est superficiel en ces temps difficiles" L’ancienne légende Réunionnaise des "Celtics" s’est confié au média écossais The Scottish Sun sur la situation du coronavirus à La Réunion. Le footballeur professionnel, qui a longtemps joué pour l’équipe écossaise, raconte son quotidien durant le confinement, ainsi que sa réflexion sur ce qui importe désormais plus que tout : se soutenir les uns les autres.

"Fans des Celtics, fans des Rangers… le football n’a aucune importance en ce moment". Le message adressé aux supporters est clair. Dans une interview publiée jeudi dernier, l’ancien footballeur professionnel fait le point sur ce qui devrait être nos priorités en pleine pandémie de coronavirus.



"Le football est quelque chose de superficiel en cette période difficile à travers le monde, alors que nous combattons ce virus", tempère Didier Agathe.



L'enfant prodige de La Réunion, après de nombreux exploits au sein de l’équipe écossaise des Celtic, dit réfléchir beaucoup depuis le confinement. "Je pense à ces personnes qui ont perdu des proches. Je pense aux personnes âgées seules dans leur maison. Nous devons tous soutenir les docteurs et les infirmières qui sont dehors pour combattre ce virus. De La Réunion à l’Écosse, ils essaient de sauver des gens. Je prie pour eux tous."



"Le plus important, c’est de montrer de l’amour"



Le champion aimerait voir cette période changer la façon dont nous vivons nos vies : "Tout va trop vite et les gens doivent comprendre que nous devons prendre plus soin les uns des autres. Le plus important, c’est de montrer de l’amour. Ce n’est pas l’argent, ni ce que l’on possède, ça consiste en une vie plus simple. Nous devons être solidaires, quel que soit l’endroit d’où nous venons."



Très croyant, Didier Agathe dit prier tous les jours pour que le plus de personnes possible survivent à cette épidémie. Mais il ne cache pas son inquiétude quant à la situation à La Réunion, où désormais plus de 200 cas sont confirmés. "C’est une période très inquiétante pour tout le monde sur l’île. Nous avons des hôpitaux, mais nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir 500 cas car nous n’avons pas suffisamment de lits."



"Je reste en sécurité. Je suis chez moi et c’est le plus important pour tout le monde maintenant. […] Tout le monde doit respecter les règles pour essayer d’arrêter la progression du virus", explique-t-il.



S'il regrette de ne pouvoir être auprès de sa FC Talents Academy pour entrainer les jeunes espoirs, il voit cela comme un sacrifice à court terme qui finira par porter ses fruits: "La santé, c'est le plus important."







