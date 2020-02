Dictée du Championnat Régional d'Orthographe 2019-2020 : le texte de la 1ère étape

27e Championnat régional d’Orthographe 2020

De cette hauteur on apercevait à peine l'école que, du reste, le fugitif ne tenait pas à revoir, même de loin.Tom pénétra dans un petit bois touffu dont il connaissait trop bien tous les arbres et tous les fourrés pour que l'absence de sentiers lui cause le moindre embarras.FIN DE LA DICTEE POUR LES CM1.Las de sa marche forcée, il s'allongea sur la mousse au pied d'un chêne dont les branches le protégeaient contre l'ardeur du soleil. La nature était plongée dans une morne torpeur. La chaleur était telle que les oiseaux eux-mêmes oubliaient de chanter.FIN DE LA DICTEE POUR LES CM2.Tom, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains, s'abandonna à sa tristesse. Ah ! s'il pouvait mourir - mais rien que pour un jour ou deux -, Becky se repentirait peut-être quand il serait trop tard.FIN DE LA DICTEE POUR LES 6e.Ou plutôt, non ! S'il décampait pour de bon et disparaissait mystérieusement ? S'il s'en allait au loin dans des pays inconnus, au-delà des mers, pour ne plus jamais revenir ? C'est alors que Becky s'en voudrait !FIN DE LA DICTEE POUR LES 5e.L'idée de s'enrôler dans un cirque forain le tenta de nouveau, mais fut bien vite écartée. Un clown doit toujours rire, et ce rôle ne convenait pas à un malheureux qui voyait tout en noir. […] Tout bien réfléchi, il serait pirate. Oui, c'est cela !FIN DE LA DICTEE POUR LES 4e.Là-dessus, son avenir lui parut tout tracé. Le retentissement de ses audacieux exploits se répandrait d'un bout à l'autre de l'univers, et son nom seul ferait trembler le monde. Avec quelle rapidité son léger navire, le Roi des tempêtes, fendrait les flots à la poursuite d'un galion espagnol ! Avec quelle fierté il arborerait son sinistre drapeau noir !FIN DE LA DICTEE POUR LES 3e.