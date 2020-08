zinfos-moris.com [Diaporama] La Marche du 29 août entre dans l'Histoire de l'île Maurice

Des milliers de Mauriciens ont répondu présent à la marche du 29 août, qui entre dans l'Histoire du pays. Par E. Moris - Publié le Samedi 29 Août 2020 à 16:38 | Lu 137 fois





Il n’est apparu sur les radars que durant la démolition des bicoques de squatters durant le confinement. En quelques semaines, l’expert en sécurité et en combat rapproché est devenu le symbole de la révolte citoyenne. Il est venu en aide aux squatters désemparés. Il était aussi présent pour la campagne de nettoyage du lagon après le déversement d’huile.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... C’est la première fois qu’un illustre inconnu, arrive à fédérer et rassembler en si peu de jours. Qui connaissait Bruneau Laurette il y a trois mois à peine ?Il n’est apparu sur les radars que durant la démolition des bicoques de squatters durant le confinement. En quelques semaines, l’expert en sécurité et en combat rapproché est devenu le symbole de la révolte citoyenne. Il est venu en aide aux squatters désemparés. Il était aussi présent pour la campagne de nettoyage du lagon après le déversement d’huile.



Publicité Publicité