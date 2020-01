La grande Une Diane baptisée par la météo mauricienne

Météosat HD 17h45: le système à présent Tempête tropicale Modérée a été baptisée DIANE par la méteo mauricienne. Comme anticipé la dépression tropicale N6 vient d'atteindre le stade estimé de tempête tropicale modérée et a été nommée DIANE par MMS/Vacoas en concertation avec le Centre spécialisé Cyclone de la Réunion.



➡️ DIANE se rapprochera rapidement de Maurice au cours de la soirée et pourrait passer très près dans le Nord de l'île en fin de nuit



➡️ Nous suivons cette situation de très près avec de nombreux bulletins et mises à jour disponibles sur Zinfos974 .



Météo974

M974World

